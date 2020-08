Sgarbi si scaglia contro Scanzi e Travaglio: «Siete delle caccole, scrivete stronz***» (Di lunedì 24 agosto 2020) Vittorio Sgarbi si scaglia, ancora una volta, contro Marco Travaglio e Andrea Scanzi per gli articoli pubblicati sul Fatto Quotidiano a proposito del coronavirus. Lo fa in un video di oltre dieci minuti pubblicato sulla sua pagina Facebook. «C’è una caccola che si chiama Scanzi che dice Salvini se ne frega delle regole. E poi aggiunge che, per motivi insondabili, nessuno lo multa. Ma lui non sa nulla della salute. Caccola di m… che scrivi cagate sull’infetto quotidiano. I medici dicono che non bisogna confondere i contagiati con i malati. Travaglio parla coi medici… Non scrivere stronz… Falsari, prima di scrivere parlate con i medici», esclama ... Leggi su secoloditalia

