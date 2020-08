Sabrina Beccalli: tracce di sangue nell’appartamento di Crema (Di lunedì 24 agosto 2020) tracce di sangue nell’appartamento di Crema dove sarebbe stata uccisa Sabrina Beccalli: svolta nelle indagini sul giallo della 39enne. Si va consolidando la tesi che Sabrina Beccalli, la 39enne scomparsa da Crema la mattina di Ferragosto, sia stata uccisa. In carcere si trova un amico della donna, Alessandro Pasini, il 45enne accusato di omicidio e … L'articolo Sabrina Beccalli: tracce di sangue nell’appartamento di Crema è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

