Ranking Uefa 2020/2021, balzo importante dell’Inter: Juve lasciata indietro (Di lunedì 24 agosto 2020) La stagione dell’Inter in Europa si è conclusa con molta amarezza, ad un passo dal vincere la coppa. La sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia è ancora dura da digerire, ma porta anche buone sensazioni per il futuro. Come riportato da dati Uefa, l’Inter ha chiuso la stagione europea al sesto posto assoluto del Ranking a 25.000 punti davanti ad importanti club come Barcellona, Atletico Madrid, Manchester United e Juventus. I bianconeri, infatti, hanno chiuso in nona posizione. Un risultato, quello dei nerazzurri, che gli ha permesso di fare un balzo in avanti di 13 posizioni: all’inizio della stagione la squadra partiva con il 46° posto nel Ranking generale, mentre ora si presenterà nel 2020/2021 al 33°. Leggi su sportface

