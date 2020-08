Palazzo Chigi, in corso il vertice per la riapertura della scuola. Da oggi iniziano i test sierologici per docenti e collaboratori (Di lunedì 24 agosto 2020) E' in corso il vertice di governo dedicato alle riaperture delle scuole, per fare il punto della situazione con il presidente del Consiglio Conte, il ministro dell'istruzione Azzolina, quello delle ... Leggi su tg.la7

Palazzo_Chigi : Domani alle ore 11 il Presidente @GiuseppeConteIT sarà ad Amatrice per partecipare alla celebrazione commemorativa… - Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 12, il Presidente @GiuseppeConteIT partecipa alla videoconferenza dei Capi di Stato e di Governo del… - Palazzo_Chigi : L'intervista del Presidente @GiuseppeConteIT a Il Fatto Quotidiano - mzuppy : RT @DafohItalia: #Comunicato Stampa Appello al Ministro Di Maio perché domani chieda al Ministro della RPC Wang Yi la fine del prelievo for… - DafohItalia : #Comunicato Stampa Appello al Ministro Di Maio perché domani chieda al Ministro della RPC Wang Yi la fine del preli… -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Chigi Coronavirus, +953 casi nelle ultime 24 ore. Riunione a Palazzo Chigi sul ritorno in classe Orizzonte Scuola Palazzo Chigi, in corso il vertice per la riapertura della scuola. Da oggi iniziano i test sierologici per docenti e collaboratori

Con il premier Conte, e i ministri dell'Istruzione Azzolina, delle Infrastrutture De Micheli, della Salute Speranza e il commissario straordinario Arcuri. Il governo ha assicurato che le lezioni ripre ...

Giorgia Meloni diventerà il primo premier donna in Italia?

Qualcuno potrebbe dire che i sorrisi che il premier Conte, solitamente sempre piuttosto controllato nelle sue reazioni istituzionali, ha riservato al discorso accalorato della Meloni alla Camera qualc ...

Con il premier Conte, e i ministri dell'Istruzione Azzolina, delle Infrastrutture De Micheli, della Salute Speranza e il commissario straordinario Arcuri. Il governo ha assicurato che le lezioni ripre ...Qualcuno potrebbe dire che i sorrisi che il premier Conte, solitamente sempre piuttosto controllato nelle sue reazioni istituzionali, ha riservato al discorso accalorato della Meloni alla Camera qualc ...