Navalny, ospedale di Berlino: “Trovate tracce di veleno. Possibili danni al sistema nervoso” (Di lunedì 24 agosto 2020) Quello che fin dal primo momento era il sospetto ora viene confermato dall’ospedale di Berlino: nel corpo del dissidente russo Alexei Navalny sono state trovare “tracce di veleno”. I medici tedeschi che l’hanno in cura non escludono “effetti a lungo termine” sulla sua salute dovuti al veleno e sono Possibili danni al sistema nervoso. L'articolo Navalny, ospedale di Berlino: “Trovate tracce di veleno. Possibili danni al sistema nervoso” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

