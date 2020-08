Napoli, il calvario di un positivo al test rapido: “Aspetto il tampone da una settimana” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Una vera e propria odissea quella di Roberto Pappa, 39enne residente a Pianura, quartiere a nord di Napoli. positivo al test rapido aspetta il tampone da una settimana. L’uomo, a quanto riporta Il Mattino, dopo aver avuto un incidente domestico si è recato al pronto soccorso di Fuorigrotta per sottoporsi al test rapido, risultando in seguito positivo al Covid, ed ora aspetta tampone ed indicazioni. Il 39enne, dopo il test rapido, è stato rimandato a casa ed invitato, come da prassi, a contattare il proprio medico di base. A questo punto la procedura prevede che l’Asl intervenga personalmente al proprio domicilio per ... Leggi su anteprima24

