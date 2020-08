Migranti, Musumeci: “A luglio arrivati in più di 7.000, Roma smetta di mostrare muscoli e faccia il suo dovere” (Di lunedì 24 agosto 2020) PALERMO – Riguardo al fenomeno immigrazione “siamo di fronte a numeri impressionanti: soltanto nel mese di luglio sono arrivati 7.067 migranti sulle coste siciliane e per quanto riguarda agosto, fino a ferragosto, siamo a oltre tremila arrivi, mentre lo scorso anno in tutto il mese gli arrivi 1.268”. Lo ha detto il presidente della regione Siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Catania. Leggi su dire

