"Mi vendico sui maschi. Sono la Robin Hood delle femmine tradite" - (Di lunedì 24 agosto 2020) Lorenza Sebastiani La "Contessa del popolo" sarà al Gf Vip: "Per me gli uomini hanno fatto follie. Ma io..." «Sono la Contessa del popolo, posso mangiare un panino con la mortadella o sedermi a un tavolo di Gran Gala. Per questo la gente mi vuole bene». La Contessa Patrizia De Blanck è sempre più vicina alla Casa del Grande Fratello Vip, in partenza il 15 settembre su Canale 5. Tv Sorrisi e Canzoni la dà per confermata, anche se la definitiva firma contrattuale non ci sarebbe ancora, in attesa di un accordo economico. Nel frattempo i social Sono impazziti e la Contessa si conferma la presenza più attesa di questa edizione. Personaggio del jet set internazionale e dei salotti televisivi dagli anni 2000 in poi, parte (sempre secondo social e rumors) già favorita per la vittoria. Nel ... Leggi su ilgiornale

