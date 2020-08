Maxi-operazione Napoli-Roma: Milik via per 40mln, le contropartite Under e un Primavera (Di lunedì 24 agosto 2020) Maxi-operazione Napoli-Roma: Milik via per 40mln, le contropartite Under valutato 30mln e un giovane della Primavera come Alessio Riccardi. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

_SiGonfiaLaRete : #Napoli pronto ad una maxi operazione con la #Roma: coinvolti 4 giocatori - NicoSchira : @Mike_Sportline Piacciono molto e da tempo al Napoli. Stanno dialogando su una maxi operazione con Milik alla Roma,… - iltirreno : Maxi operazione per spegnere l’incendio, ma lo scafo distrutto si inabissa: al momento esclusi sversamenti di gasol… - infoitsport : Napoli, Bernardeschi ha detto no. Pronta maxi operazione con la Roma: coinvolti tre giocatori - SiamoPartenopei : Napoli, Bernardeschi ha detto no. Pronta maxi operazione con la Roma: coinvolti tre giocatori -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi operazione CdM - Asse caldo Roma-Napoli, maxi operazione in vista: i dettagli GonfiaLaRete RAI – Maxi-affare tra Napoli e Roma: Milik via per 40mln, Under e un Primavera le contropartite

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul mercato degli azzurri. Il collega avrebbe parlato di una maxi operazione tra Napoli e ...

Rai - Maxi-affare Napoli-Roma: Milik via per 40mln, Under e un Primavera come contropartite

La Roma vuole soddisfare il Napoli nel valutare a bilancio 40 milioni Arkadiusz Milik (sul quale resta forte la Juventus) e ciò permetterebbe di fare una grossa plusvalenza al Napoli. Il club gialloro ...

Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sul mercato degli azzurri. Il collega avrebbe parlato di una maxi operazione tra Napoli e ...La Roma vuole soddisfare il Napoli nel valutare a bilancio 40 milioni Arkadiusz Milik (sul quale resta forte la Juventus) e ciò permetterebbe di fare una grossa plusvalenza al Napoli. Il club gialloro ...