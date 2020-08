Mattino: De Laurentiis rilancia, chiede alla Juve Cuadrado in cambio di Milik (Di lunedì 24 agosto 2020) Milik ha già un accordo in tasca con la Juventus ma l’intesa tra i bianconeri e il Napoli è lontana. Il club di Agnelli non intende cedere alla richiesta di 35 milioni di De Laurentiis e non riesce a convincere Bernardeschi a dire di sì all’azzurro e a prestarsi come contropartita nell’affare. Il Mattino scrive che il diesse Paratici sta provando a convincere l’ex viola e che intanto il presidente De Laurentiis ha rilanciato, chiedendo alla Juve Cuadrado in cambio di Milik. “La Juve non vuole pagare i 35 milioni che chiede il Napoli e al momento fa fatica a convincere Bernardeschi a ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: #City pronto ad superare i 70 milioni per #Koulibaly Lo sceicco sarebbe pronto ad un nuovo rilancio per c… - infoitsport : Il Mattino - Koulibaly al Manchester City, De Laurentiis richiede ancora tanto. Incontro con Ramadani -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Laurentiis Castel di Sangro, mercato sfrattato: ecco l'appello al patron De Laurentiis Il Mattino Calciomercato Allan, le ultime: è fatta con l’Everton

Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, Allan potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione del calciomercato: Everton in pole. E’ stato uno dei più richiesti del calciomercato, oggetto de ...

Castel di Sangro, mercato sfrattato: ecco l'appello al patron De Laurentiis

Una brutta notizia per tutti gli operatori mercatali di Castel di Sangro, l'area abruzzese che ospiterà il ritiro del Napoli nei prossimi giorni. Il mercato e la sua attività saranno sospesi per due s ...

Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, Allan potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione del calciomercato: Everton in pole. E’ stato uno dei più richiesti del calciomercato, oggetto de ...Una brutta notizia per tutti gli operatori mercatali di Castel di Sangro, l'area abruzzese che ospiterà il ritiro del Napoli nei prossimi giorni. Il mercato e la sua attività saranno sospesi per due s ...