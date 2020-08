La partita di Mihajlovic con Briatore, Rovazzi e Bonolis, poi il test: positivo (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Corriere della Sera racconta oggi di una partita di calcio giocata dall’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic insieme ad altri amici vip in Sardegna Una partita tra amici, con l’inseparabile Dario Marcolin — il commentatore di Dazn, che risulterebbe negativo al test — in squadra insieme a lui. Non una competizione, ma un incontro tra vecchi compagni, messo in piedi dallo storico amico Hormoz Vasfi, il petroliere animatore della mondanità della Costa Smeralda, che adesso racconta con una certa emozione l’accaduto. «Appena Sinisa è atterrato a Olbia mi ha telefonato e mi ha detto: mi sento bene, ho ripreso anche a giocare a padel, organizza una partita di calcio, è un anno ... Leggi su nextquotidiano

