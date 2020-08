La Commissione Ue propone un prestito di 27,4 miliardi all’Italia per finanziare la cassa integrazione: è la quota più alta (Di lunedì 24 agosto 2020) “Oggi la Commissione Ue propone il primo pacchetto di 81 miliardi per Sure, il sostegno ai meccanismi tipo cassa integrazione. Destinatari 15 Paesi, 27 miliardi per l’Italia. L’Europa per il lavoro”. Così il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, ha annunciato via twitter la proposta dell’esecutivo europeo sulla ripartizione dei prestiti a valere sul nuovo schema di riassicurazione per la disoccupazione. Ora occorre solo il via libera del Consiglio Ue. L’Italia, che aveva chiesto 28,4 miliardi, in base a questa proposta ne riceverebbe 27,4: si tratta di gran lunga della quota più corposa. Al secondo posto c’è la Spagna, con 21,3 miliardi, seguita dalla Polonia con ... Leggi su ilfattoquotidiano

Gentiloni: dalla Ue sostegno a cassa integrazione Italia

"Oggi la Commissione Ue propone il primo pacchetto di 81 miliardi per Sure, il sostegno ai meccanismi tipo cassa integrazione. Destinatari 15 Paesi, 27 miliardi per l'Italia. L'Europa per il lavoro".

