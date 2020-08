Inter, Adriano Bonaiuti vittima di un grave incidente stradale (Di lunedì 24 agosto 2020) L’ Inter vive ore d’ansia per le sorti del preparatore dei portieri, Adriano Bonaiuti, rimasto vittima ieri mattina di un pauroso incidente. L’uomo, 53 anni, si trovava in sella alla sua bicicletta quando, improvvisamente, ha urtato contro un Suv che usciva in retromarcia da un cancello nei pressi di Grottamare (Ascoli Piceno). Handanovic: “Tanta amarezza ma andiamo avanti” Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi tanto da rendere necessario l’Intervento dell’ elisoccorso che lo ha trasportato all’ospedale di Torrette ad Ancona. Dalle prime notizie, Bonaiuti ha riportato ferite, contusioni e sospette fratture. Fortunatamente ha ripreso conoscenza e non è in pericolo di ... Leggi su sport.periodicodaily

FBiasin : #Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’#Inter, è in condizioni serie dopo un brutto incidente in bici. E niente, forza Adriano. - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La sua bici si è scontrata con un suv: il mondo del calcio in ansia per il preparatore dei portieri… - DiMarzio : #Inter, grave incidente per il preparatore dei portieri. Ora sta meglio - Gianna79022742 : RT @FBiasin: #Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’#Inter, è in condizioni serie dopo un brutto incidente in bici. E niente, forza Adr… - Spiralwavemood : RT @luca_leoni1: Brutto incidente per Adriano Bonaiuti e grande spavento. Il preparatore di portieri dell'#Inter, per fortuna, ora sta megl… -