I paladini per i diritti civili in aiuto di Britney Spears

LOS ANGELES - La ACLU, una delle principali associazioni statunitensi per la difesa dei diritti civili, si schiera al fianco di Britney Spears ed è pronta ad aiutarla nella sua battaglia per liberarsi ...

Al voto 20 Comuni. In campo oltre 1.000 candidati a un posto in Consiglio, ma le donne restano fuori - Tutte le sfide

La carica dei mille per un seggio in consiglio comunale. Ai nastri partenza della campagna elettorale per le amministrative del 20 e 21 settembre c'è un esercito di candidati. Nel Salento si vota in 2 ...

