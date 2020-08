Giulia De Lellis si dà alla lettura: il libro scelto è una bella stoccata a Damante (Di lunedì 24 agosto 2020) Colpo di scena nel privato di Giulia De Lellis: l’esperta di tendenze ha deciso di iniziare a leggere un libro! Una vera e propria novità visto che solo qualche anno fa, al Grande Fratello Vip, la 24enne di Pomezia si vantava di non aver mai letto un libro nella sua vita. Candidamente l’ex corteggiatrice di … L'articolo Giulia De Lellis si dà alla lettura: il libro scelto è una bella stoccata a Damante proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

blogtivvu : “Donne che amano troppo”, Giulia De Lellis legge il libro di Robin Norwood: “messaggio subliminale' per Andrea Dama… - infoitcultura : Giulia De Lellis ai suoi followers: 'Non è che se sto in Sardegna sono in fin di vita' - infoitcultura : Giulia De Lellis è incandescente su Instagram: l’intimo indossato è invisibile – FOTO - zazoomblog : Giulia De Lellis il bikini trasparente svela il fisico magnetico: “Si vede tutto” - #Giulia #Lellis #bikini… - zazoomblog : Cecchi Paone difende Giulia De Lellis e stronca il detrattore che cita pure Damante - #Cecchi #Paone #difende… -