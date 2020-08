GF Vip Patrizia De Blanck fa una richiesta particolare (Di lunedì 24 agosto 2020) Tra poche settimane inizia la nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, Patrizia De Blanck, intervistata da ‘IlGiornale.it’ ha rivelato, per la prima volta, le richieste, fatte alla produzione del programma, per il quieto vivere in casa: “Siccome non amo dormire con altri ho chiesto una stanza autonoma e un bagno a parte. Ma non so se sarò accontentata…” La Contessa ha accettato, di buon grado, l’invito di Alfonso Signorini ad entrare a far parte del cast della quinta edizione vip del reality di Canale 5: “Per fare una sorta di esperimento sociale, una sfida. E poi per trovare un po’ di libertà e di pace. Con il Covid ho scoperto di essere ipocondriaca e che mia figlia Giada lo è all’inverosimile. In casa, visto che viviamo insieme, è tutto un Lavati le mani, ... Leggi su people24.myblog

