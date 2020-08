Evan, bimbo morto a Modica, la madre si difende: “Plagiata dal mio compagno” (Di lunedì 24 agosto 2020) Nel terribile caso di Evan, bimbo di 21 mesi morto a Modica su cui sarebbero state riscontrate lesioni dovute a violenze andate avanti per mesi, emergono nuovi dettagli. La madre del piccolo, accusata di omicidio e maltrattamenti in famiglia come il suo compagno, si sarebbe difesa sostenendo di essere stata plagiata dall’uomo. Morte di Evan, la madre si difende dalle accuse “Chiedo giustizia per mio figlio. Sono stata plagiata dal mio compagno e solo ora me ne sono resa conto“: sarebbe questa la sintesi delle dichiarazioni rese agli inquirenti da Letizia Spatola – madre del piccolo Evan, morto all’età di 21 mesi a Modica – che risulta ... Leggi su thesocialpost

