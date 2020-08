Ecco perché Zoomarine può riaprire: errore ‘tecnico’ da parte del Comune. E adesso partono i ricorsi degli altri 4 locali chiusi (Di lunedì 24 agosto 2020) Riapertura Zommarine nonostante foto e video dimostrino che gli assembramenti c’erano. E nonostante la polizia locale sia andata nel parco, abbia constatato che le misure anti-covid non fossero rispettate, elevando così il verbale e chiedendo agli uffici comunali, in questo caso all’ufficio commercio, la chiusura per un periodo da 5 a 30 giorni (la prima chiusura è sempre di 5 giorni, ndr). Perché? Presto spiegato. Perché il funzionario che ha scritto il provvedimento di chiusura “si è confuso con i commi”. Già, proprio così. Quello che dovrebbe essere il suo lavoro, ovvero stare attento a compilare questo tipo di documento, è stato fatto nella maniera più errata possibile, confondendo le finalità di un comma con quello successivo, dando così un assist incredibile all’avvocato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

