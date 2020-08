Dopo l'incendio collegamenti interrotti tra Ariano e Foggia, Puopolo: 'Si intervenga subito' (Di lunedì 24 agosto 2020) Ancora piromani in azione, in fiamme le montagne di Sirignano 21 August 2017 In fiamme le montagne di Quindici 20 August 2020 'Sembra di rivivere l'incubo dell'isolamento in seguito alla frana di ... Leggi su avellinotoday

matteosalvinimi : Incendio nella fattoria confiscata alla mafia in provincia di Siena: l’episodio mi colpisce particolarmente perché,… - umbriajournal_ : Riaperta al traffico strada statale 320 “di Cascia”, dopo incendio - umbriaOn : #Cascia, senso unico alternato dopo il #rogo - orsovolante : @alexarnz @disinformatico @FedericoGuforso La visione dell'eroe, delle palle d'acciaio, è la peggior visione che si… - txtconsulting : ASCEA. Ha il nome di una donna ed è il monumento simbolo dell’antica città di Velia: Porta Rosa, dal 1° agosto 2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo incendio Nuoro, domato l'incendio che minacciava alcuni quartieri La Nuova Sardegna Incendi: denunciato 61enne crotonese, incastrato dalla targa del suo motocarro

Un crotonese di 61 anni, M.C., è stato deferito all’ A.G. dagli agenti della Questura pitagorica per il reato di incendio doloso. Nel pomeriggio di ieri l’uomo era stato trovato a bordo di un motocarr ...

Incendio alla Loas, il Prefetto incontra la Asl

A seguito della richiesta di incontro avanzata da alcuni cittadini interessati dalla vicenda relativa alla LoasItalia Sri, sita nel territorio del Comune di Aprilia, il Prefetto Maurizio Falco ha inco ...

Un crotonese di 61 anni, M.C., è stato deferito all’ A.G. dagli agenti della Questura pitagorica per il reato di incendio doloso. Nel pomeriggio di ieri l’uomo era stato trovato a bordo di un motocarr ...A seguito della richiesta di incontro avanzata da alcuni cittadini interessati dalla vicenda relativa alla LoasItalia Sri, sita nel territorio del Comune di Aprilia, il Prefetto Maurizio Falco ha inco ...