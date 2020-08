Covid, meno contagi ma con meno tamponi (Di lunedì 24 agosto 2020) È sceso il numero di nuovi contagi in Italia: ieri sera il ministero della salute ha informato che sono 953, al di sotto della soglia psicologica dei mille, superata sabato scorso. Ma niente campane a festa per il momento: anche il numero di tamponi ieri è sceso, passando dai 77mila di sabato, 67mila di domenica ai soli 45mila di ieri. Rispetto al numero di tamponi effettuati, dunque, i casi positivi sono passati dall’1.3% di sabato, all’1.8% di domenica fino al … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Altri 116 contagiati in Campania, 22 in meno rispetto a due giorni fa ma con 1.003 tamponi in meno effettuati. È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dallunità di crisi regionale ...

Il contagio mafioso: così la criminalità sfrutta l’epidemia

L’emergenza è l’alleata migliore degli affari che hanno bisogno di velocità e ombra per procedere. L’Europa si scopre in ritardo sulla gestione di quella che non sembra una seconda ondata del virus ma ...

