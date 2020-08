Chi è Manuela Olivieri, la moglie di Pietro Mennea? Il velocista verrà ricordato stasera su Rai Uno (Di lunedì 24 agosto 2020) Ecco chi Manuela Olivieri, la moglie di Pietro Mennea. stasera andrà in onda su Rai Uno la serie Tv dedicata al grande atleta Manuela Olivieri è la moglie di Pietro Mennea, il noto velocista, politico e saggista verrà ricordato stasera in prima serata con la replica della fiction in onda su Rai Uno, Pietro Mennea – La freccia del Sud, ad interpretare il suo ruolo Michele Riondino. Mennea è morto nel 2013, era stato soprannominato Freccia del Sud. Ad oggi la moglie continua a ricordarlo e a portare avanti il suo nome. I due stavano ... Leggi su nonsolo.tv

