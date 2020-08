“Che schifo, tuo figlio…”. Belen Rodriguez su tutte le furie. Tutta colpa di uno scappo troppo osè. Ma la sua risposta è da standing ovation (Di lunedì 24 agosto 2020) Belén Rodriguez e l’ennesima stoccata a un hater. La caliente show girl argentina sui social riscuote consensi più di chiunque altro, un po’ per le sue foto smaliziate, un po’ per il fatto che in generale, dal pubblico italiano, si è fatta amare. Like e commenti a iosa, ma non solo. Quando ci si espone tanto sui social, capita spessissimo di trovarsi faccia a faccia con i cosiddetti hater, che non vedono l’ora di commentare ogni singola foto negativamente. Nel caso di Belén, di foto da farsi commentare ne posta parecchie, e c’è da dire che nel frattempo, la Rodriguez abbia preso un master in “battuta pronta”. Proprio nelle ultime ore ha postato su Instagram, dove ricordiamo essere seguita da un numero esorbitante di persone, ben 9,7 Milioni di follower, una foto davvero ... Leggi su caffeinamagazine

LucaBizzarri : @NicolaVerroca @GuidoCrosetto Che schifo sto video. Che schifo chi lo ha fatto, chi lo ha pubblicato, e mi dispiace… - rubio_chef : L’Italia non merita questa classe politica che invece di costruire pensa a farsi i dispetti. Chi come te usa l’esca… - SimoPillon : È normale che ci siano bambini di 11 anni che si esibiscano come drag-queen? Con la legge Zan si potrà dire che è u… - pgmacchi : RT @Giulia67837906: Che schifo d'uomo é questo qui??? - gimmygorla : @RobertoLocate14 Ma...sai che schifo....?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Che schifo Masters of the Universe The Power of He-Man Retrogaming History