Capello punge la sua ex squadra: "Coman come Henry, alla Juve sono recidivi" (Di lunedì 24 agosto 2020) L'ex tecnico della Juventus, Fabio Capello, ospite di Sky ha lanciato una frecciatina alla Juventus. Ecco le sue parole: "Coman è titolare nel Bayern Monaco in una finale di Champions League. Leggi su tuttonapoli

