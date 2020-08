Calciomercato – Dalbert e Biraghi, nulla di certo: Iachini vuole entrambi (Di lunedì 24 agosto 2020) Giuseppe Iachini vuole la coppia Dalbert-Biraghi Sembrerebbe tutto fatto tra Inter e Fiorentina per il prolungamento dei prestiti di Dalbert e Biraghi. Sembrerebbe perché secondo quanto riportato da La Repubblica, Giuseppe Iachini, allenatore dei viola li vorrebbe entrambi a Firenze. “A Iachini piacerebbe molto avere entrambi, anche se è una soluzione piuttosto difficile da portare a termine. Possibile che Lirola possa essere considerato un’alternativa a sinistra e che quindi si vada su un esterno destro. La trattativa per Piccini è tutta da impostare, ma potrebbe esserci un clamoroso ritorno in viola. Oltre a lui restano le ... Leggi su intermagazine

internewsit : Inter, settimana importante: priorità Conte. Decisiva anche Dalbert-Biraghi? - - _intermagazine : Calciomercato – Tutto fatto tra Inter e Fiorentina per i prestiti di Biraghi e Dalbert: manca solo l’ufficialità… - sportli26181512 : Inter: Dalbert resta alla Fiorentina, su Linetty e Paganini: La Fiorentina continua a spingere per il centrocampist… - Fantacalcio : Inter-Fiorentina, rinnovati i prestiti di Dalbert e Biraghi - ApCalciomercato : Calciomercato Inter, accordo con la Fiorentina | I dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Dalbert Inter: Dalbert resta alla Fiorentina, su Linetty e Paganini Calciomercato.com Da Brozo a Tonali, dipende da Conte

di Mattia Todisco Il calciomercato dell’Inter è attualmente in stand-by. Alcune operazioni verranno effettuate a prescindere da come finirà il colloquio di martedì tra Antonio Conte e la dirigenza, al ...

Allegri all'Inter? Mandzukic potrebbe seguirlo

La Repubblica ipotizza quella che potrebbe essere l’Inter di Massimiliano Allegri, qualora dovesse arrivare il divorzio da Antonio Conte. Una squadra che - riferisce il quotidiano - non sarebbe molto ...

di Mattia Todisco Il calciomercato dell’Inter è attualmente in stand-by. Alcune operazioni verranno effettuate a prescindere da come finirà il colloquio di martedì tra Antonio Conte e la dirigenza, al ...La Repubblica ipotizza quella che potrebbe essere l’Inter di Massimiliano Allegri, qualora dovesse arrivare il divorzio da Antonio Conte. Una squadra che - riferisce il quotidiano - non sarebbe molto ...