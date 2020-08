Avellino, intesa con il comune per i lavori al Partenio-Lombardi (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Us Avellino comunica di aver raggiunto l’intesa con il comune di Avellino per i lavori di adeguamento dello Stadio Partenio Lombardi. In queste settimane, in cui la squadra si trova a Sturno (AV) per il ritiro precampionato, inizieranno le lavorazioni per l’aumento di capienza dello Stadio Partenio – Lombardi attraverso l’istallazione di sediolini nelle Tribune Laterali e nel settore ospiti come da disposizioni imposte dalla Figc. Tali sedute individuali verranno istallate in vari step fino al raggiungimento della capienza complessiva di circa 10.000 posti. Ulteriore intervento riguarderà il manto in erba sintetica il quale sarà oggetto di un intervento ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Avellino intesa Bahlouli preferirebbe la B ma l'Avellino continua a trattare TuttoAvellino.it Comune di Avellino, bilancio sotto esame e Di Sapio avverte: «Voto e passo al misto»

Il Bilancio di previsione del Comune di Avellino arriva all'attenzione dei consiglieri. Parte ufficialmente l'esame del documento contabile che arriverà in aula il a metà settembre e dovrà consentire ...

L’Avellino spaventato dal costo del contratto

C’è stato un sondaggio da parte dell’Avellino per portare Fabio Mazzeo in Irpinia a fare coppia in attacco con l’ex pisano Eusepi. Ma i dirigenti sarebbero rimasti spiazzati dal costo dell’ingaggio (s ...

