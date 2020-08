24 agosto: in Fvg 302 positivi, 2 nuovi contagi e nessun decesso (Di lunedì 24 agosto 2020) Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 302 (una più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e 11 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 2 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.642: 1.455 a Trieste, 1.140 a Udine, 798 a Pordenone e 242 a Gorizia, alle quali si aggiungono 7 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.992, i clinicamente guariti sono 11 e le persone in isolamento 278. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. Leggi su udine20

SAGTriesteCAI : ??ATTENZIONE!!! ?? si informa che la SEGRETERIA SOCI resterà CHIUSA PER FERIE dal 17 al 28 AGOSTO, la chiusura è s… - PCRemanzacco : A seguito del #terremoto che sconvolse il centro Italia il 24 agosto 2016, la #protezionecivile si attivò con la pa… - Lichtung5 : RT @MonachinoSimone: Contagi del 23 Agosto per regione: 239(LOMBARDIA)+42(PIEMONTE)+127(EMILIA)+145(VENETO)+59(TOSCANA)+28(LIGURIA)+184(LAZ… - MonachinoSimone : Contagi del 23 Agosto per regione: 239(LOMBARDIA)+42(PIEMONTE)+127(EMILIA)+145(VENETO)+59(TOSCANA)+28(LIGURIA)+184(… - TgrRaiFVG : #COVID19, 24 nuovi positivi in #FVG. Parecchi i contagiati in discoteca, pochi d'importazione. Ieri (22 agosto) i n… -