Si schianta con la moto contro il guard rail: grave un 24enne (Di domenica 23 agosto 2020) E' ricoverato in gravi condizioni, seppur stabili, il 24enne L.F. che nella serata di venerdì, in via Lungo Piave Inferiore a Cimadolmo, si è schiantato con la sua moto contro un guard rail. Il ... Leggi su trevisotoday

Corriere : Il neojuventino Arthur si schianta con una Ferrari contro un palo, positivo all’alcool-test - buongior1 : SI SCHIANTA CON LO SCOOTER SULL'AUTO IN SOSTA - RevenantMirko : RT @_GrayDorian: Parlamentare si reca all'#Inps con il bonus monopattino per richiedere il #bonus600euro, ma si schianta contro un muro ed… - _magnopaolo_ : @intuslegens Amico, se il signor X ha un tumore al IV stadio e gli restano 2 mesi di vita ma in un giorno a caso si… - brek81 : @90ordnasselA Però è Conte il primo che cerca lo strappo è, non è da sottovalutare. Questo schianta i maroni ogni v… -

Ultime Notizie dalla rete : schianta con Si schianta con la moto contro il guard rail: grave un 24enne TrevisoToday Incidente a Milano, schianto tra due auto: Landrover si ribalta e rimane 'in verticale'

Incidente a Milano in viale Mugello angolo via Piranesi verso le 15 di domenica 23 agosto. Due auto si sono schiantate tra loro e dopo l'impatto un Landrover Discovery si è ribaltato rimanendo in 'pos ...

MotoGp Stiria, che paura per Vinales: Yamaha senza freni, il pilota si lancia a 310 km/h per evitare lo schianto VIDEO

La Yamaha di Vinales è rimasta senza freni durante il MotoGp Stiria, il pilota si è lanciato per evitare lo schianto. Pazzesca lucidità di Maverick Vinales: lo spagnolo è arrivato alla staccata a 310 ...

Incidente a Milano in viale Mugello angolo via Piranesi verso le 15 di domenica 23 agosto. Due auto si sono schiantate tra loro e dopo l'impatto un Landrover Discovery si è ribaltato rimanendo in 'pos ...La Yamaha di Vinales è rimasta senza freni durante il MotoGp Stiria, il pilota si è lanciato per evitare lo schianto. Pazzesca lucidità di Maverick Vinales: lo spagnolo è arrivato alla staccata a 310 ...