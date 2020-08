Roberto Burioni ora bacchetta Boldi: "No, non fa ridere. Deve pesare con attenzione le parole" (Di domenica 23 agosto 2020) Francesca Galici Dopo il post contro le mascherine e "i potenti della Terra" di Massimo Boldi, Roberto Burioni ha fatto sentire la sua voce invitando alla prudenza sui messaggi che si lanciano tramite i social Massimo Boldi è scettico sugli effetti del Covid e pare sia allineato con i cosiddetti no-mask, ossia quelli che rifiutano l'utilizzo delle mascherine come strumento di protezione contro il contagio. In uno dei suoi ultimi post pubblicato sui social, Massimo Boldi invoca il Salvatore ma, soprattutto si fa voce del popolo, di quelli che "non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill". Il post del popolare attore è diventato virale in poche ore, scatenando il solito vespaio di polemiche. Contro Massimo Boldi si è schieranto anche ... Leggi su ilgiornale

