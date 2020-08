Resurrection Remix stabile con Andorid 10 disponibile per questi dispositivi (Di domenica 23 agosto 2020) Resurrection Remix basata su Android 10 arriva finalmente in versione stabile per una lunga serie di smartphone Xiaomi e altri. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

ttoday_it : Resurrection Remix porta Android 10 su tantissimi smartphone #Asus #Modding #Motorola #Oneplus #ResurrectionRemix… - MiuiBlog : Resurrection Remix 8.5.7 porta Android 10 su tanti smartphone #Xiaomi / Redmi #Xiaomi #Modding #ResurrectionRemix… -

Ultime Notizie dalla rete : Resurrection Remix Resurrection Remix sposa Android 9 Pie: quattordici build per altrettanti smartphone TuttoAndroid.net