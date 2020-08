PSG Bayern Monaco 0-1: cronaca e tabellino (Di domenica 23 agosto 2020) All’Estadio da Luz, la finale della Champions League 2019/20 tra PSG e Bayern Monaco: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live Il Bayern Monaco conquista la sesta Champions League della sua storia battendo per 1-0 il Paris Saint-Germain: a decidere la finale dell’Estadio da Luz è la rete di Coman. Sintesi PSG Bayern Monaco 0-1 18′ Tiro Neymar – Doppia conclusione a botta sicura del brasiliano, strepitose le parate di Neuer 22′ Palo di Lewandowski – Il polacco si gira e batte Navas, ma il legno gli nega la gioia del gol 24′ Tiro Di Maria – L’argentino chiude una bella combinazione all’interno dell’area di rigore con Herrera, ma calcia alto 30′ Colpo di testa di Lewandowski ... Leggi su calcionews24

