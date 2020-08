Ponte o tunnel? Ecco i rischi (Di domenica 23 agosto 2020) di Carlo Viberti. Un Ponte od un tunnel che collegasse la Calabria alla Sicilia, specie nel geologicamente famoso “Messina Strait” ovvero nello Stretto che separa l’Italia peninsulare dall’isola siciliana, unirebbe due zone appartenenti a due differenti macro-aree geologiche, connettendo in modo rigido i lembi di una delle aree sismologicamente più attive del Mediterraneo: vista la complessità, alcuni scienziati lo chiamano puzzle tettonico. Nonostante sia la struttura che la configurazione sismologica dell’area non siano completamente comprese in tutta la loro dinamica ed in tutta la loro possibile evoluzione, mancando ancora sistemi di equazioni differenziali in grado di predirne l’intensità ed il verso in merito ai prevedibili futuri macro-spostamenti, a causa del numero delle variabili ... Leggi su ilparagone

CottarelliCPI : Treno travolge auto nel lodigiano, forse, dicono i media, per il malfunzionamento del passaggio a livello. Mettiamo… - AiseStampa : SAMENGO (UNICEF ITALIA): INTITOLARE IL PONTE O TUNNEL SULLO STRETTO DI MESSINA A SAN FRANCESCO DI PAOLA - simemi84_simone : RT @EZanchini: Il @pdnetwork oggi è per il Ponte sullo stretto, #M5S per il tunnel. Nell'immagine accanto i treni che circolano al Sud, dim… - angelo_papalia : @Webuild_Group Manca l’opera più importante, però. Il ponte sullo Stretto. (Ponte, non tunnel) - NicolettaMarch3 : RT @CottarelliCPI: Treno travolge auto nel lodigiano, forse, dicono i media, per il malfunzionamento del passaggio a livello. Mettiamo in s… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte tunnel Il prof. Randazzo: “Il tunnel è un’idea da ‘Corrida’, al ponte hanno lavorato fior di scienziati” Tempo Stretto Il prof. Randazzo: “Il tunnel è un’idea da ‘Corrida’, al ponte hanno lavorato fior di scienziati”

“Rispondere in modo scientifico al nulla risulta difficile. L’idea di un tunnel nello Stretto penso attenga più alla trasmissione ‘La Corrida’ che all’ambito tecnico o tecnologico”. Giovanni Randazzo, ...

"Ecco la mia soluzione per lo stretto di Messina"

"L’idea per il ponte sullo stretto di Messina – spiega Peroni – nasce ... Il progetto fu presentato ma la soluzione scelta fu poi il tunnel sotto la Manica. L’idea però sembrava buona e Peroni lo ...

“Rispondere in modo scientifico al nulla risulta difficile. L’idea di un tunnel nello Stretto penso attenga più alla trasmissione ‘La Corrida’ che all’ambito tecnico o tecnologico”. Giovanni Randazzo, ..."L’idea per il ponte sullo stretto di Messina – spiega Peroni – nasce ... Il progetto fu presentato ma la soluzione scelta fu poi il tunnel sotto la Manica. L’idea però sembrava buona e Peroni lo ...