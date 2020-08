Moto2, GP Stiria 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti, vince Bezzecchi (Di domenica 23 agosto 2020) Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio di Stiria di Moto2. Sul tracciato di Spielberg, nel sesto appuntamento stagionale, arriva la vittoria del pilota italiano in sella alla Kalex davanti allo spagnolo Jorge Martin (Kalex), penalizzato per aver toccato il verde, e l’australiano Remy Gardner (Kalex). Luca Marini (Kalex), oggi settimo, resta il leader del Mondiale mentre Enea Bastianini (Kalex) è decimo. Ad inizio gara subito fuori il poleman spagnolo Aron Canet (Speed Up). Coinvolti in un incidente anche il britannico Sam Lowes (Kalex), lo spagnolo Jorge Navarro (Speed Up) e il thailandese Somkiat Chantra (Kalex), quest’ultimo portato al centro medico per un check-up. ordine DI arrivo GRAN PREMIO ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ?? BEZZECCHI VINCE IN AUSTRIA? ? 1^ vittoria in #Moto2 ???? ?? Penalizzato Jorge Martin, 1° al traguardo ?? Mondiale ape… - SkySportMotoGP : MotoGP e sicurezza in pista: bisogna unire severità e umanità #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: ?? BEZZECCHI VINCE IN AUSTRIA? ? 1^ vittoria in #Moto2 ???? ?? Penalizzato Jorge Martin, 1° al traguardo ?? Mondiale apertis… - Papah_Abi : RT @SkySportMotoGP: ?? BEZZECCHI VINCE IN AUSTRIA? ? 1^ vittoria in #Moto2 ???? ?? Penalizzato Jorge Martin, 1° al traguardo ?? Mondiale apertis… - SebFerrari27 : RT @SkySportMotoGP: ?? BEZZECCHI VINCE IN AUSTRIA? ? 1^ vittoria in #Moto2 ???? ?? Penalizzato Jorge Martin, 1° al traguardo ?? Mondiale apertis… -