Milan, non c’è l’intesa con Ibrahimovic. Raiola: “Non è questione di soldi” (Di domenica 23 agosto 2020) Non ci sarà Zlatan Ibrahimovic al raduno del Milan in programma lunedì 24 agosto. L’intesa per il rinnovo ancora non c’è, come ha anticipato Sky Sport, e il futuro del fuoriclasse svedese è ancora tutto da scrivere. Gianluca Di Marzio ha intercettato Mino Raiola a Lisbona: “Per il momento non sarà al raduno – ha spiegato l’agente – Siamo in trattativa, stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo. Non è una questione di soldi ma di sfide e convinzioni. Ibrahimovic vuole restare, altrimenti non avremmo iniziato la trattativa. Sono ottimista, lavoro per creare soluzioni e non problemi. Donnarumma? Non voglio parlarne, non è il momento. Abbiamo altre priorità“. Leggi su sportface

