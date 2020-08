Michele Hunziker e la figlia Aurora, polemiche per la foto sulla Scala dei Turchi (Di domenica 23 agosto 2020) “Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di là della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della Scala dei Turchi. Solo ora ho appreso che l’intera area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

palermomaniait : Michele Hunziker, posta foto su Scala dei Turchi: la Capitaneria avvia accertamenti - - Michele_Anzaldi : Hunziker posta foto sulla Scala dei Turchi, la Capitaneria avvia accertamenti - Teak_Mustang : Una Rosa Blu... Michele Zarrillo -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Hunziker Michele Hunziker e famiglia in vacanza alle Pergole Teleacras Michelle Hunziker e la figlia Aurora sulla Scala dei Turchi: controlli

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti hanno posato per alcuni scatti nella meravigliosa location della Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca in provincia di Agrigento. Questa ...

Ora la Hunziker si scusa per la foto alla Scala dei Turchi: "Non sapevo dell'interdizione per il rischio frane"

Hanno fatto molto scalpore le immagini di Michelle Hunziker alla Scala dei Turchi di Realmonte, in provincia di Agrigento. La showgirl svizzera e tutta la sua famiglia nella giornata di ieri si sono c ...

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti hanno posato per alcuni scatti nella meravigliosa location della Scala dei Turchi, la famosa scogliera di marna bianca in provincia di Agrigento. Questa ...Hanno fatto molto scalpore le immagini di Michelle Hunziker alla Scala dei Turchi di Realmonte, in provincia di Agrigento. La showgirl svizzera e tutta la sua famiglia nella giornata di ieri si sono c ...