La ricetta classica rivisitata: le lasagne al basilico e pomodoro (Di domenica 23 agosto 2020) . Le lasagne al basilico sono una variante semplice e colorata di questo piatto principe della gastronomia italica. Come con quella tradizionale, anche con questa versione senza carne il successo è assicurato. Gli ingredienti Gli ingredienti necessari sono i seguenti: pasta pronta per le lasagne (ovviamente se non sei capace di tirare la sfoglia o semplicemente non hai tempo); quanto basta di pomodorini freschi (o in mancanza di passata di pomodoro); una cipolla; una carota; qualche fogliolina di basilico; del formaggio filante: può trattarsi di mozzarella, ricotta, sottilette o stracchino, a scelta; abbondante parmigiano grattugiato; olio extravergine di oliva; sale quanto basta. La preparazione Per la preparazione si procede come segue: la prima cosa è preparare un ... Leggi su pianetadonne.blog

