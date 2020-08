Inter: la panchina di Conte scoppia (Di domenica 23 agosto 2020) La situazione dell’Inter non è di certo rosea, Antonio Conte si sta allontanando sempre di più dalla squadra nerazzurra. Ma non solo: anche il Ds sportivo Piero Ausilio non sembra affatto soddisfatto delle troppe intromissioni del tecnico salentino. Non è ancora tutto definitivo, ma per l’Inter si sta già parlando di rivoluzione. Leggi anche: Siviglia – Inter: 3 – 2, Diego Carlos regala la vittoria Inter: Antonio Conte sempre più lontano dai nerazzurri La decisione finale si saprà martedì 25 Agosto 2020, dopo l’incontro tra il tecnico e Steven Zhang. Conte potrà decidere se abbandonare il timone, o chiedere maggiori garanzie per ripartire più forti di ... Leggi su sport.periodicodaily

FabrizioRomano : Antonio Conte e l’Inter si incontreranno durante la prossima settimana. Se decidesse di lasciare il club, Massimili… - Sport_Mediaset : Dall'#Arezzo all'#Inter: tutti gli sfoghi di #AntonioConte. Il carattere fumantino del tecnico leccese è una costan… - Mattia_DEPAY : RT @AndreaInterNews: THREAD - Situazione dell'Inter in base all'allenatore che siederà in panchina a partire da settembre 2020. Contiene no… - GianScudieri : De Zerbi sulla panchina dell’Inter e poi si va a discutere del perché Barella non ha le caratteristiche per fare il Locatelli ?? - AndreaInterNews : THREAD - Situazione dell'Inter in base all'allenatore che siederà in panchina a partire da settembre 2020. Contiene… -