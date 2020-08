In probabile ritardo il Huawei Mate 40: quanto bisognerà aspettare (Di domenica 23 agosto 2020) Si avvicina il momento della presentazione dei Huawei Mate 40, serie tradizionalmente presentata nel mese di settembre, che quest'anno potrebbe slittare ad ottobre. Come riportato da 'Huawei Central', questo è quanto suggerisce il noto leaker Digital Chat Station, che ha anche affermato che i modelli previsti dovrebbero essere quattro. Non è difficile ipotizzare a quali possano corrispondere, vale a dire Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design. Se tutto fosse andato come da copione, e quindi al netto degli strascichi generati dall'emergenza sanitaria da Coronavirus, la serie dei Huawei Mate 40 sarebbe di certo stata presentata ad inizio settembre, a margine ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : probabile ritardo In probabile ritardo il Huawei Mate 40: quanto bisognerà aspettare OptiMagazine L'ordine più probabile in cui si manifestano i sintomi da Covid-19

Prima la febbre, poi la tosse, dopo ancora i dolori muscolari e infine le manifestazioni gastrointestinali: è la progressione cronologica più frequente dei sintomi principali da infezione da Sars-Cov- ...

MotoGP, Uncini ammette l'errore sul silenzio della FIM sull'incidente a Zeltweg

E’ probabile che, con colpevole ritardo, la FIM la stia scrivendo in questo esatto momento per ascoltare i due piloti giovedì prossimo, nel medesimo circuito, ma Franco Uncini, responsabile della ...

