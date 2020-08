Come dimagrire con una dieta con pochi carboidrati: le alternative alla pasta (Di domenica 23 agosto 2020) . Sono ormai diversi anni che nella pubblicistica corrente e anche nelle ricerche scientifiche si punta l’attenzione sulle diete low carb, ovvero le diete a basso contenuto di carboidrati. Ciò che accomuna un po’ tutti questi regimi dietetici è che molto spesso implicano la rinuncia al nostro piatto nazionale, la pasta. Questo però non vuol dire che la regina delle tavole italiane non possa essere sostituita con delle valide alternative, soprattutto dal punto di vista del gusto. È il caso, per esempio, degli spaghetti o delle fettuccine di zucca, che si ricavano per l’appunto dalla polpa della zucca e che ricordano molto dei noodles orientali. Perché preferirli alla pasta tradizionale? Semplice, perché un etto di ... Leggi su pianetadonne.blog

LaPolemica14 : Ma posso dimagrire mangiando come un porco? Ah no, non posso? - infoitsalute : Come dimagrire velocemente al rientro dalle vacanze - infoitsalute : La dieta delle carote: ecco come dimagrire e abbronzarsi facilmente - miriam_cozza : ma che fastidio che ogni volta che mangio qualcosa mi devo fare 20000 problemi mi sono proprio seccata, penso solo… - xlussy : Ho provato a spiegare a mia mamma che il dimagrire non risolverà le sue insicurezze ma è dura come il muro -

Ultime Notizie dalla rete : Come dimagrire Come dimagrire in vacanza: dieta per perdere peso senza rinunce elle.com Matera, anziano di 90 anni maltrattato alla Guardia Medica: il video scatena le polemiche

Matera, anziano di 90 anni in lacrime chiede le medicine, maltrattato dalla guardia medica Un uomo anziano è stato maltrattato dalle dottoresse della Guardia Medica di Villalongo (Matera), a cui si er ...

Dimagrire la pancia: 6 modi efficaci per perdere peso

Se il tuo obiettivo è quello di dimagrire la pancia e tornare in forma, sappi che non è necessario seguire diete da fame. Per dimagrire in modo efficace e duraturo, infatti, è più importante cambiare ...

Matera, anziano di 90 anni in lacrime chiede le medicine, maltrattato dalla guardia medica Un uomo anziano è stato maltrattato dalle dottoresse della Guardia Medica di Villalongo (Matera), a cui si er ...Se il tuo obiettivo è quello di dimagrire la pancia e tornare in forma, sappi che non è necessario seguire diete da fame. Per dimagrire in modo efficace e duraturo, infatti, è più importante cambiare ...