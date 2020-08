Calciomercato Torino: fatta per l’arrivo di Linetty, i dettagli (Di domenica 23 agosto 2020) Dopo Ricardo Rodriguez il Toro piazza un altro colpo: è fatta per l’arrivo di Karol Linetty dalla Sampdoria. I dettagli Secondo colpo per il Toro di Marco Giampaolo. Dopo l’arrivo di Ricardo Rodriguez, il club granata ha raggiunto l’accordo con la Sampdoria per il trasferimento di Karol Linetty. Come riporta Gianluca Di Marzio, l’accordo è stato trovato sulla base di 7,5 milioni più 1,5 di bonus. L’operazione, in totale, potrebbe quindi costare 9 milioni. Mancano solo le firme e poi il polacco sarà un nuovo giocatore granata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

