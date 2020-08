Calciomercato Genoa – Proposta ufficiale per Younes (Di domenica 23 agosto 2020) Calciomercato Genoa – Il Grifone, nonostante l’impasse per la definizione del nuovo allenatore, sta iniziando a muovere le prime mosse sul mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Oggi pomeriggio l’esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà ha riferito di una prima offerta ufficiale al Napoli per Amin Younes. L’esterno offensivo tedesco di origini libanesi era già stato cercato dal club nel recente passato, ma stavolta il percorso verso il suo possibile acquisto è iniziato con la mossa ufficiale, che suggerisce una volontà concreta di prendere il giocatore. Calciomercato Genoa – Proposta ufficiale per Younes Stando a ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Genoa, continua il cast per la panchina: i nomi Calciomercato.com Il Genoa si allontana quasi definitivamente per Italiano

Lo Spezia non molla per Vincenzo Italiano, l'allenatore che ha portato la squadra per la prima volta nella sua storia in Serie A. E che è tentato dalla possibilità di sedersi sulla panchina del Genoa, ...

Il Valencia insiste per De Sciglio. Spagnoli anche su Rugani

TORINO - La parola d’ordine in casa Juventus resta soprattutto una: vendere. Il dg Fabio Paratici, dopo la full immersion londinese a caccia di acquirenti inglesi, continua a lavorare per sfoltire la ...

