Brozovic risponde con ironia ad un tifoso: «Io via da Milano? Speriamo» (Di domenica 23 agosto 2020) Marcelo Brozovic si è reso protagonista di un botta e risposta con un tifoso sul suo profilo Instagram – FOTO Marcelo Brozovic si è reso protagonista di un botta e risposta con un tifoso sul suo profilo Instagram. Il supporter nerazzurro ha scritto: «Buone vacanze mezzo giocatore, Speriamo che il tuo futuro sia lontano da Milano». Il centrocampista croato ha risposto con un secco «Speriamo», accompagnato dalla sua solita emoticon. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Che la stagione si sia conclusa con qualche difficoltà è sotto gli occhi di tutti. Marcelo Brozovic, però, ora dà spazio a polemiche e dubbi in merito al proprio futuro. Tra i commenti di una foto con ...

