Bernardeschi Juventus, sondaggio dalla Premier: può finire in Inghilterra (Di domenica 23 agosto 2020) Bernardeschi Juventus – Timido interesse del Wolverhampton per Federico Bernardeschi. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti, il club inglese nelle ultime ore avrebbe effettuato dei sondaggi per capire la situazione relativa all’esterno azzurro, ormai fuori dai progetti della Vecchia Signora. Bernardeschi, autore di una stagione ben al di sotto delle aspettative, ha ormai le valigie in mano: proposto al Napoli e alla Fiorentina, nelle ultime ore si sono accese per lui le sirene inglesi. Bernardeschi Juventus, le ultimissime L’ipotetico affare Bernardeschi-Wolverhampton non sarebbe dei più semplici. Al nuovo procuratore del calciatore, il potentissimo Mino Raiola, potrebbe non ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - tuttosport : #Bernardeschi, il futuro è #Juve ?? - Dalla_SerieA : Calciomercato Juve: la lista dei cedibili - - Dalla_SerieA : Juve-Thomas: avanti. Locatelli sale - - dayfootball1981 : @silviajuve71 @Silvia_Mio86 Bernardeschi a noi non risulta come un giocatore della Juventus il prossimo anno.Poi no…

Paratici non si ferma a Arthur in mediana: per il ghanese la chiave è Bernardeschi. Nuovi contatti per l’azzurro del Sassuolo. Il sogno resta Pogba, ma è possibile solo in caso di cessione importante.

