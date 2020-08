Bayern Monaco, Champions League e Triplete: decide Coman, sconfitto 1-0 il PSG (Di domenica 23 agosto 2020) Il Bayern Monaco è campione d’Europa: battuto 1-0 in finale di Champions League un Paris Saint-Germain incapace di sfruttare le tante occasioni avute, soprattutto nel primo tempo. decide la rete di Kingsley Coman al minuto ’60. Dai primi palloni, in quel di Lisbona parrebbe cominciare meglio il Paris Saint-Germain: la prima chance capita sui piedi dell’altra stellina dei parigini, Neymar. Il brasiliano arriva davanti a Neuer ma viene fermato proprio dal muro tedesco nella sua corsa verso la rete. Il Bayern Monaco reagisce immediatamente, e va vicino al vantaggio. Lewandowski si inventa un’occasione quasi dal nulla, girandosi in un fazzoletto da spalle alla porta e venendo fermato solamente dal palo. Seconda parte di primo ... Leggi su sportface

