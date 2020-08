Uomini e Donne, una coppia mente per visibilità? Ecco l’indizio sul web (Di sabato 22 agosto 2020) Una coppia mente per visibilità Uomini e Donne è il programma più atteso dagli italiani e il merito è di coloro che si mettono in gioco. Le dinamiche sentimentali regalano tante emozioni al pubblico di Maria De Filippi, anche se a volte sono ingannevoli. Alcuni partecipano per poter diventare famosi e avere guadagni legati al business. Sara Affi Fella, per esempio, era ancora legata all’ex fidanzato quando scelse Luigi Mastroianni. Il suo scopo era poter firmare contratti con delle aziende e avere più possibilità nel mondo della televisione. Ultimamente si ipotizza che altri personaggi del programma stiano facendo di tutto per far parlare di sé. Si dice che siano una dama e un cavaliere del trono Over. Ecco ... Leggi su kontrokultura

