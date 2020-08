Uomini e Donne, indiscrezioni sul primo trono trans: chi potrebbe essere la tronista? (Di sabato 22 agosto 2020) A breve riapriranno le porte dello studio di Uomini e Donne. Dopo la particolare stagione che il programma si è lasciato alle spalle, pare che anche quest’anno voglia ripartire con tante novità. IL NUOVO trono – Solo una settimana fa, il sito veryinutilpeople rilasciava una notizia bomba: il primo trono trans. Dopo il trono gay, avuto … L'articolo Leggi su dailynews24

matteosalvinimi : Incertezze sul pagamento degli straordinari e sulla sostenibilità dei turni, in particolare per le Forze dell’Ordin… - matteosalvinimi : Questa mattina a Portovenere (La Spezia) con sommozzatori, palombari e Forze Speciali del Comando subacquei e incur… - elisabeni : La ministra spagnola delle Pari opportunità dice che donne e uomini non esistono - Noninfluente : RT @di_avocado: Gli uomini non vogliono avere figlie femmine perché non vogliono vederle subire le stesse molestie che loro riservano norm… - ___Vittoria____ : RT @iamhalfabitch: fun fuct: non tutti i gay sono effeminati, non tutte le lesbiche sono dei maschiacci, i bisessuali non sono confusi, i t… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Ricordate Samuele Mecucci? A 46 anni irriconoscibile: dopo Uomini e donne, barba nera e capelli... LettoQuotidiano Usa: ergastolo per Joseph DeAngelo, il killer del Golden State

Condanna all'ergastolo per Joseph DeAngelo, il killer del «Golden State». DeAngelo, 74 anni, ex agente di polizia, è stato arrestato nel 2018 dopo che il suo dna è stato trovato su un sito di genealog ...

La Grande Olimpiade del 1960, quando Roma vinse la medaglia d’oro anche degli impianti

Venticinque agosto 1960. Gli orologi presenti nei moderni tabelloni dello Stadio Olimpico segnano le 16:30 quando gli atleti di 84 nazioni fanno il loro ingresso per la cerimonia inaugurale. Sono part ...

Condanna all'ergastolo per Joseph DeAngelo, il killer del «Golden State». DeAngelo, 74 anni, ex agente di polizia, è stato arrestato nel 2018 dopo che il suo dna è stato trovato su un sito di genealog ...Venticinque agosto 1960. Gli orologi presenti nei moderni tabelloni dello Stadio Olimpico segnano le 16:30 quando gli atleti di 84 nazioni fanno il loro ingresso per la cerimonia inaugurale. Sono part ...