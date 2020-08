Tunnel del Brennero, una maxi gara da 1 miliardo per completare la Verona-Monaco (Di sabato 22 agosto 2020) La nuova linea rappresenta la naturale prosecuzione sul versante italiano della galleria di base. Il traforo in costruzione sotto le Alpi tra Italia e Austria sarà decisivo per lo sviluppo del cargo ferroviario Leggi su ilsole24ore

Fabrizio, Angela e la loro figlia quattordicenne hanno visto in faccia il coronavirus. Questo "Erode invisibile" ha camminato con loro. Dal 18 marzo al 3 luglio. A fasi alterne. Una via crucis con le ...

Tangenziale Est I lavori da settembre

"Sulla tangenziale gli uffici sono aL lavoro, è una questione che sarà risolta sicuramente in tempi, se non brevi, almeno certi. La gara per l’affidamento dei lavori deve essere fatta entro marzo, alt ...

