Tessera sanitaria smarrita | la procedura da seguire per il duplicato

La Tessera sanitaria è un documento personale che sostituisce il codice fiscale. Viene rilasciato ai cittadini residenti nello stato italiano che hanno diritto alle prestazioni sanitarie tramite il Servizio sanitario nazionale (SSN). Costituita nel 2011 è dotata di un microchip e ha una validità di sei anni, alla scadenza viene recapitata direttamente presso l'abitazione del cittadino la nuova Tessera con validità di altri sei anni. Ma cosa succede se si smarrisce, analizziamo il caso Tessera sanitaria smarrita, cosa fare? "Buongiorno, ero in viaggio e ho smarrito la Tessera sanitaria, me ne sono accorta solo adesso e sono passati più di 15 giorni. Posso chiedere un duplicato e se si come ...

Ultime Notizie dalla rete : Tessera sanitaria Come riformare la sanità italiana

Da cosa partire per riformare il nostro Sistema Sanitario? Da una constatazione banale. I mezzi informatici (e-mail; whatsapp; cloud; varie “apps” etc) incidono e incideranno sempre di più sull’univer ...

Ecco come fare il tampone in provincia di Alessandria se rientrate da Spagna, Croazia, Grecia e Malta

ALESSANDRIA – L’Asl di Alessandria ha comunicato le modalità per effettuare il tampone obbligatorio. Le istruzioni valgono per le persone che rientrano da Spagna, Croazia, Grecia, Malta e prevedono la ...

