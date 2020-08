Taylor Swift, cuore d’oro: paga l’università a una fan (Di sabato 22 agosto 2020) Taylor Swift, cuore d’oro: legge un annuncio su una piattaforma di crowfunding e paga l’università a una fan. Poi spiega anche perché l’ha fatto Taylor Swift: bella, brava e con un cuore d’oro. La star del pop americano è da sempre impegnata anche nel sociale, come dimostrano in ultimo le sue critiche alla presidenza Trump … L'articolo Taylor Swift, cuore d’oro: paga l’università a una fan proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

IamWill_WhoIam : RT @willhaviland: Taylor Swift: Mirrorball [solo piano] - PLLisTheWay : RT @PayolaSwiftIta: Fearless, disco platino e album country più premiato di sempre, ha raggiunto 1 miliardo di ascolti Spotify. Questo rend… - CarlHeartsSwift : RT @missfolkIore: E diciamolo all'Italia che angelo è Taylor Swift - CarlHeartsSwift : RT @DibblestheWine: If you wanna be my lover devi accettare che Taylor Swift verrà sempre prima di te?? - taecherous : come se qualche settimana fa un fan di taylor swift non fosse stato arrestato per far chartare cardigan alla prima… -