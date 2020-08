Salvini: «Al Pd non serve il distanziamento, non li segue nessuno. Forse riescono a fare una briscola» (Di sabato 22 agosto 2020) «Ero a Pontedera, nella ex Toscana rossa. Al mercato c’erano due gazebo: uno del Pd, l’altro della Lega. Al gazebo del Pd non dovevano mantenere il distanziamento sociale perché erano in quattro. A momenti non riuscivano nemmeno a farsi una briscola. Da noi c’erano 400 ragazzi». Matteo Salvini, in un incontro con i cittadini in spiaggia a Falconara Marittima, va giù duro contro i dem. «Ho incontrato gli agricoltori delle Marche che mi hanno detto una cosa che non sapevo. La regione Marche è l’ultima in Italia per i contributi dati ai suoi agricoltori e pescatori. Solo per questo vi chiedo di mandare a casa una sinistra che odia il lavoro e odia gli italiani». Salvini: «Di mantenere gli sfigati ne abbiamo abbastanza» «Prima di chiudere ... Leggi su secoloditalia

CarloCalenda : Il confronto con #Bannon. Di Europa non sapeva proprio nulla. Più che il Darth Vader del sovranismo mi è sembrato u… - Mov5Stelle : Salvini è un gaglioffo: ha bisogno di leggere e studiare, perché ogni volta che parla di #scuola dice scempiaggini.… - lauraboldrini : Per fare notizia Salvini è pronto a tutto tranne che a offrire soluzioni. Oggi paragona le scuole da riaprire in… - MassimoMainard1 : RT @Yon_Yonson71: La Ceccardi è orribile, impresentabile, una sciagura. Detto questo, lei e Salvini stanno battendo la Toscana palmo a palm… - S71Fran : RT @CBugliano: ??POLEMICHE PER LA NUOVA SEGNALITICA Il consigliere d'opposizione Matteo Doroteo (della Lega Salvini Premier) ha polemizzato… -