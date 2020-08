Rientri: il Piemonte manda rinforzi a Malpensa e apre gli accessi diretti nelle Asl (Di sabato 22 agosto 2020) Il Piemonte ha deciso di aiutare la Lombardia nell'esecuzione dei tamponi ai viaggiatori, molti dei quali cittadini Piemontesi, in arrivo nell'aeroporto di Malpensa da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. ... Leggi su gazzettadasti

regionepiemonte : Aggiornamenti numeri Asl e istruzioni da seguire per i rientri in #Piemonte dall’estero su ????… - pcbassignana : RT @regionepiemonte: Aggiornamenti numeri Asl e istruzioni da seguire per i rientri in #Piemonte dall’estero su ???? - FF_AAediPolizia : RT @regionepiemonte: Aggiornamenti numeri Asl e istruzioni da seguire per i rientri in #Piemonte dall’estero su ???? - AllertApc : RT @regionepiemonte: Aggiornamenti numeri Asl e istruzioni da seguire per i rientri in #Piemonte dall’estero su ???? - MIPiemonte : RT @regionepiemonte: Aggiornamenti numeri Asl e istruzioni da seguire per i rientri in #Piemonte dall’estero su ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Rientri Piemonte Coronavirus - Rientro in Italia dall'estero: istruzioni operative Regione Piemonte Report Gimbe: “I nuovi contagi aumentati di oltre il 140% nell’ultimo mese”

ROMA – Anche in Italia si sta verificando, come in molte altre zone d’Europa, un consistente aumento dei contagi da Covid-19. Nell’ultimo report della Fondazione Gimbe il nostro Paese conta un aumento ...

Rientri: il Piemonte manda rinforzi a Malpensa e apre gli accessi diretti nelle Asl

Il Piemonte ha deciso di aiutare la Lombardia nell’esecuzione dei tamponi ai viaggiatori, molti dei quali cittadini piemontesi, in arrivo nell’aeroporto di Malpensa da Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

ROMA – Anche in Italia si sta verificando, come in molte altre zone d’Europa, un consistente aumento dei contagi da Covid-19. Nell’ultimo report della Fondazione Gimbe il nostro Paese conta un aumento ...Il Piemonte ha deciso di aiutare la Lombardia nell’esecuzione dei tamponi ai viaggiatori, molti dei quali cittadini piemontesi, in arrivo nell’aeroporto di Malpensa da Spagna, Grecia, Croazia e Malta.